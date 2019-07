القبض على عصابة سطو مسلح في طرابلس

تمكن فريق من مكتب البحث الجنائي طرابلس من القبض على عصابة قامت بالسطو على منزل مواطن وسرقة مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار ليبي وبعض المقتنيات الثمينة.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ مديرية أمن طرابلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن عملية السطو تمت في شهر مايو الماضي بعد أن تقدم المواطن “أ.م” بشكوى وفتح محضر جمع استدلالات في دائرة مركز شرطة الحي الصناعي بمدينة طرابلس في واقعة سرقة منزله الذي سرق منه المبلغ المذكور وعدد 3 ساعات يد ثمينة وجهاز واي فاي وخاتم فضة .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن العصابة المقبوض عليها مكونة من ثلاثة أشخاص من سكان ضاحية “السرَّاج” .. وبالتحقيق معهم اعترفوا بالسطو علي المنزل وسرقة المبلغ المالي والمقتنيات .

وأكد المكتب، أنه تم استرجاع المبلغ المسروق ما قيمته 53 ألف دينار وعدد ثلاث سيارات اشتراها أفراد التشكيل العصابي بالمبلغ المسروق .. وبعد استكمال التحقيقات اللازمة الإجراءات تم تحويل المشتبه بهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

