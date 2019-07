بعد اقتحام مسلحون مركز الإيضاح.. الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من تصاعد مؤشرات هذه الجرائم

خاص المتوسط /حنان منير

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتحرك العاجل لوقف الممارسات المشينة والجرائم اللاإنسانية التي ترتكب من قبل المسلحين الخارجين عن القانون، بعد أن اقتحم مسلحين مركز “الإيضاح” في منطقة باب بن غشير بوسط العاصمة طرابلس، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أمام المركز واختطاف أحد الطلبة .

ودعا حمزة، في تصريح خاص لـ “المتوسط ” وزارة الداخلية، إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحذر حمزة من استمرار تفاقم مؤشرات هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية، معتبرا إياها ” أمر خطير”.

