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الثني يناقش مع المغربي سير مشاريع الحكومة المؤقتة في بلديات الدائرة الرابعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة أمس الأحد عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي.

الثني ناقش مع المغربي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أوضاع بلديات الدائرة الرابعة الممتدة على طول خليج السدرة وأجدابيا مروراً بالواحات والجنوب الشرقي وصولاً للكفرة.

وتطرق الاجتماع إلى الميزانيات التي خصصها مجلس الوزراء لصالح بلدية أجدابيا وبلديات الجنوب الشرقي التي فاقت 167 مليون دينار.

كما ناقش الاجتماع سير الأعمال بعدد من المشاريع في بلديات خليج السدرة بمختلف القطاعات إضافة إلى المشاريع المستعجلة ببقية البلديات والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وثمن عضو مجلس النواب عن الدائرة عمل الحكومة المؤقتة بما يحقق الصالح العام ويرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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