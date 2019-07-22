“بلدي” إجدابيا يدرس تنفيذ وعود الحكومة المؤقتة

عقدت بلدية أجدابيا اجتماعا برئاسة عميد البلدية وبحضور عضو مجلس النواب إدريس المغربي، ونشطاء مدينة اجدابيا بخصوص تنفيذ مشاريع المدينة بعد قرار الحكومة المؤقتة.

وتركز الاجتماع على مشروع حملة “أجدابيا مدينتي.. أجدابيا بيتي”، وكان ضمن الحضور بعض الإعلاميين من المدينة، حيث طرحوا أفكارهم الداعمة للحملة ونتائجها وآثارها الايجابية على اجدابيا، إضافة إلى التعريف بمعالمها وسبل تطويرها عبر دعم المؤسسات فيها.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني قد وجه الإثنين الماضي، حكومته لحل كافة المختنقات التي تعاني منها بلدية اجدابيا عبر مشاريع بلغت قيمتها نحو 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تمت الموافقة عليها في السابق، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا السيد امبارك المنفي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، حيث وافق الثني على 19 مشروعا، في مجالات الطرق وفتح المسارات بكلفة بلغت حوالي 43.5 مليون دينار.

وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بلغت 14 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره حوالي 15 مليون دينار، و 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين دينار، كما وافق الثني على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة اجدابيا بقيمة 4 ملايين دينار.

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