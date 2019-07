أمن طرابلس يكشف مساهمة أبن في سرقة والدته بمساعدة صديقه

تقدمت امرأة بمركز شرطة الفرناج بشكوي وفتح محضر جمع استدلالات بخصوص سطو على منزلها وسرقته ونهب خزنة حديدية بدون استعمال قوة كان بها، مبلغ مالي وقدره 14500 دينار ليبي، و أحجار كريمة عدد أربعة سعر الواحدة 60 الف دينار، وعقد ذهب، أسوار ذهبي، وأقراط ذهبية .

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه بعد استيفاء كامل لإجراءات الاستدلالات بالمركز قامت فرقة التحري بقسم المعلومات والتوثيق والتحري بالمديرية بالتعامل مع هذا الموضوع وذلك بجمع الأدلة والمعلومات عن المشتكية، ومن خلال توظيف بعض المعلومات التي أدلت بها المشتكية تم القبض علي كل من، المشتبه به( ع .ز .غ. ق) ابن المشتكية مواليد 1997م، و المشتبه به (ا. ع .ا ) مواليد 1997م صديق ابن المشتكية، بالتحقيق الأولي مع المشتبه بهم تبين أن أبن المشتكية قام بالتعاون والتنسيق مع المشتبه به الثاني بتسهيل عملية السرقة من داخل المنزل وذلك بإعطاء نسخة من مفاتيح المنزل و مفتاح الخزنة الخاصة بالمشتكية والدته و خطط موعدا لإجراء عملية السرقة بعد مغادرة الوالدة البيت وهذا ما تم فعلا

وبعد استيفاء كافة التحقيقات تم استرجاع كافة المسروقات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة .

