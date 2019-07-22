“عمليات الكرامة”: بدء العمليات النوعية في العاصمة طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش عن بدء العمليات النوّعية في طرابلس.

وقال المركز، في بيان له اليوم الاثنين، أن ” الجيش أطلق عمليتين نوعيتين في العاصمة طرابلس”.

وأكمل المركز، أن ” العملية الأولى تضمن الهجوم ليلا على مقر غرفة العمليات بما يعرف بمزرعة المجدوب وقتل عدد من الميليشيات وانسحاب المجموعة التي نفذت العملية دون خسائر وارباك في محور الخلّة.”

وأضاف ، أن العملية الثانية هي استهداف سيارة مسلحه بالرماية المباشرة من الميليشيات وقتل السائق وجرح من معه الليلة البارحة بشارع عمر المختار قلب العاصمة”.

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