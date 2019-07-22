السراج يبحث مع حمزة سبل حل أزمة إنقطاع الكهرباء

ليبيا – ناقش رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة أزمة إنقطاع الكهرباء.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للسراج مراجعة الخطوات التنفيذية التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء في الوقت الراهن والتي من أهمها صيانة مساعدات محطة الخمس الاستعجالية والانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة.

وبحث المجتمعون سبل حلحلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي والعراقيل التي تواجه الشركة في حل وتسريع وتيرة العمل.

هذا وحضر اللقاء كل من المدير التنفيذي للشركة علي ساسي واللجنة الاستشارية لشؤون الطاقة بالمجلس الرئاسي.

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