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تابعة للكلية الجوية مصراتة..هبوط طائرة ليبية على طريق عام في تونس

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
هبطت اليوم الإثنين طائرة حربية ليبية مذخرة من نوع L-39 اضطراريا على الطريق العام في منطقة بني غزيّل من ولاية مدنين التونسية.
والطائرة من نفس النوع الذي يستخدمه طيران الكلية الجوية مصراتة في قصف مواقع القوات المسلحة.

وذكرت صحف تونسية أن عدد كبير من القوات الأمنية المشتركة قام بتطويق المكان، موضحة أنهم في انتظار معرفة سبب هبوط الطائرة ومن كان بداخلها.

وخلال معارك القوات المسلحة ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق تم إسقاط أكثر من طائرة من نفس النوع L-39 آخرها كان في مطلع يوليو الجاري ومقتل قائديها حيث سقطت بالقرب من مدينة ترهونة بعد استهدافها بالمضادات الارضية خلال محاولتها قصف مواقع داخل المدينة.

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  • واضح ان من يقودها طيار غير مدرب متصور ان يقود سيارة بدون رخصة فكيف يسمح لهذا المتهور ان يقود طائرة بها صواريخ وقد يقصف مدينة تونسية ويقتل مدنيين دون ان يدرى واين الدفاع الجوى التونسى كان يحب عليه اسقاط هذه الطائرة البدائية العمياء

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