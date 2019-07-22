تابعة للكلية الجوية مصراتة..هبوط طائرة ليبية على طريق عام في تونس

أخبار ليبيا24

هبطت اليوم الإثنين طائرة حربية ليبية مذخرة من نوع L-39 اضطراريا على الطريق العام في منطقة بني غزيّل من ولاية مدنين التونسية.

والطائرة من نفس النوع الذي يستخدمه طيران الكلية الجوية مصراتة في قصف مواقع القوات المسلحة.

وذكرت صحف تونسية أن عدد كبير من القوات الأمنية المشتركة قام بتطويق المكان، موضحة أنهم في انتظار معرفة سبب هبوط الطائرة ومن كان بداخلها.

وخلال معارك القوات المسلحة ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق تم إسقاط أكثر من طائرة من نفس النوع L-39 آخرها كان في مطلع يوليو الجاري ومقتل قائديها حيث سقطت بالقرب من مدينة ترهونة بعد استهدافها بالمضادات الارضية خلال محاولتها قصف مواقع داخل المدينة.

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