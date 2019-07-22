وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يتفقّد أعمال الصيانة بمركز الصحي سلطان

سلطان 22 يوليو 2019 (وال)- قام معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بزيارة لمركز الصحي سلطان شرقي بنغازي.

هذا واطلع معالي الوزير خلال زيارته سير أعمال الصيانة والتوسعة والتطوير الجارية داخل المركز الصحي سلطان، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج في الداخل.

وتفقد معالي الوزير خلال زيارته التي رافقه فيها كلا من : وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي، ومدير مكتب الوزير الأستاذ طارق نوح، ومدير العلاقات العامة الأستاذ عبد الله البراني، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة إبراهيم اليتيمي، آليات سير العمل في إنجاز أعمال الصيانة، من قبل الشركة المنفذة وتقديرات نسبة الإنجاز .

والجدير بالذكر، إن أعمال التطوير والصيانة بالمركز الصحي سلطان، تتطابق مع خطة وزارة الصحة للنهوض بالمرافق الصحية، وذلك وفقًا لدور الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام، إذ ترتكز إستراتيجية وزارة الصحة على إعلان عام 2019 عامًا للرعاية الصحية الأولية، وتقديم خدماتها بكامل قدرتها الاستيعابية وإمدادها باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والمشغلات والمعدات والأجهزة الطبية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة داخل الأقسام التابعة لها. (وال- سلطان) ع ع/ ر ت

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