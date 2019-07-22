وزير الصّحة في الحكومة المؤقّتة يبحث ملف القطاع مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز بالمنطقة الشرقية

بنغازي 22 يوليو 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا بحضور عدد من مديري المستشفيات والمراكز التخصصية.

هذا وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقده الخميس في بنغازي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة المستشفيات بالوزارة الدكتور إسماعيل العيضة، ومدير مكتب الوزير الأستاذ طارق نوح، زيادة تحسين جودة الأداء، والميزانيات المخصصة خلال عام 2019م.

وأشاد معالي الوزير بدعم ومساندة واهتمام دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني لقطاع الصحة، ووقوفه الدائم والداعم لوزارة الصحة، للنهوض بالقطاع الصحي الليبي، ودوره الفعّال في معالجة مشاكل القطاع خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، من انقسام سياسي وانعدام الموارد والإمكانيات.

وأكد معالي الوزير أنه خلال عام 2019م سيعمل وفق إستراتيجية الوزارة ، وذلك بإعلان عام 2019 عاما للرعاية الصحية الأولية في البلاد، ومتابعة تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج بالداخل.

وقال معالي الوزير خلال الاجتماع بحضور مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، مدير عام مستشفى الوحدة درنة العلاجي التعليمي إبراهيم عزوز، مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي الدكتور خالد الجاوزي، مدير المركز الوطني لأمراض القلب بنغازي الدكتور طاهر الفضلي، إنه سيتم إعادة النظر في توزيع المخصصات المالية على المستشفيات : العامة، التعليمية، القروية، وإدارة الخدمات الصحية بالبلديات لعام 2019.

وبحث معالي الوزير خلال الاجتماع، إدارة الأزمة الحالية والأعباء المالية التي تُواجه إدارات المستشفيات، في ظل تغيّر سعر الصرف، والميزانيات المخصصة للمستشفيات من الباب الثاني، والتطوير والتحسين ودراسة التشريعات النافذة، والإستراتيجية المستقبلية للصحة في ليبيا خلال عام 2019، وحلحلة كافة المختنقات الطارئة لتحسين جودة الأداء.

كما تطرق معالي الوزير للبرامج التعليمية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع، والمتمثلة لدى مركز التدريب بالوزارة، وآلية تطبيق نُظم الميكنة، وتفعيل نظام البصمة والأرشفة الإلكترونية للمرافق الصحية بالبلاد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة نظم الإدارة الصحية، وتشكيل مجلس لتطوير النظام الصحي الليبي، ومتابعة خطة تنظيم العلاج بالداخل، والمشاركة مع القطاع الخاص المحلي لوضع بعض الحلول للأزمة الحالية، ومتابعة اللجان المركزية والفرعية للعلاج بالخارج، والإسراع في علاج مرضى الأورام كأهمية أولى.

كما تناول الاجتماع ملف الرعاية الصحية الأولية، وتطوير خدماتها الأساسية، التي ستعتبر محور اهتمام الوزارة، كونها خط الدفاع الأول، وتأكيد على دراسة خطة تطوير جهاز الإسعاف، ووضع آلية جديدة لإعادة توزيع الإمداد الطبي مباشرة إلى المرافق الصحية، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن ملف الأدوية المنتهية الصلاحية في المستشفيات والمرافق الصحية، عن طريق الإصحاح البيئي، وجهاز الحرس البلدي، وتفعيل التدريب المحلي عن طريق مركز تنمية القوى العاملة الطبية، ومتابعة المشاريع الصحية بالبلديات وفق لقرارات مجلس رئاسة الوزراء. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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