لجنة شؤون الموظفين بوزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة تعقد اجتماعها الثالث

البيضاء 22 يوليو 2019 (وال)- عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، اجتماعها الثالث للعام الجاري.

هذا وقد ترأس الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، بمقر ديوان الوزارة في بلدية البيضاء، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عوض عبد الله الصغير، وبحضور الأعضاء : عبد الحفيظ التاجورى، وعلي بوجنوب، وعمر علي سالم، وعاشور عبد الحميد الجياش، وعبد السلام العمامي، ومندوب عن وزارة العمل وتأهيل أبو القاسم جبريل أبو القاسم.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع حزمة من المواضيع المتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين من فئة العقود بالوزارة، وذلك من خلال عرض الملفات الصحيحة والفعلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب الأمور المتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المصنفين بالوزارة، وإعداد جدول أعمال للاجتماعات القادمة. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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