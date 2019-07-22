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الجيش يعلن هبوط طائرة حربية ليبية تابعة للوفاق في تونس.. والوفاق توضح

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط / حنان منير
أعلنت غرفة عمليات اجدابيا، اليوم الإثنين، هبوط طائرة حربية ليبية من طراز “إل 39″ تابعه لحكومة الوفاق بقيادة العقيد فرج الغرياني بشكل اضطراري في منطقة بولاية مدنيين الواقعة جنوب تونس.
وأوضحت الغرفة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الطائرة اخترقت الأجواء التونسية، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الأمن التونسي طوقت المكان.
وفي المقابل نفى المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط ” أن تكون هذه الطائرة تابعة لقوات الوفاق قائلا ” لم تخرج لدينا أي طائرات اليوم وليس لدينا طائرة نوع إل 39.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هم ينكرون دائما ولا يمكن لاى طائرة تهبط فى الطريق العام وتعرض حياة الناس للخطر الا اذا كانت تابعة للقائد الاعمى للمليشيات المشلحة وربما يكون ركبها قنونو للهرب لتركيا فضل الطريق ووصل لتونس حيث ان نظره ضعيف

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