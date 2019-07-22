نظام هواوي الجديد غير مخصص للهواتف الذكية

أعلنت شركة هواوي عن أن نظام التشغيل الجديد الذي تطوره الشركة حتى اسم هونغ منغ مصمم للاستخدام الصناعي وليس كبديل مباشر لنظام أندرويد للهواتف الذكية كما أكد مؤسس الشركة أن الشركة تعتمد اعتمادا تاما على أندرويد كنظامها الأول للهواتف الذكية.

وأوضحت كاثرين تشن عضو مجلس إدارة “هواوي” ونائبة رئيس الشركة، أن نظام تشغيل “هونغ منغ” الخاص بالشركة الصينية مخصص في أجهزة انترنت الأشياء والتلفزيونات والراوترات وغيرها.

وأشارت تشن إلى أن “هواوي” عازمة على الاستمرار في استخدام نظام تشغيل “أندرويد” من غوغل لهواتفها الذكية.

أما بخصوص هونف منغ فقد قالت تشن: “في الوقت الذي تطور فيه أنظمة التشغيل عن طريق كتابة الملايين الأسطر المشفرة، فإن هونغ منغ يحتوي على أقل من ذلك بكثير، إذ يضم مئات الآلاف من الاسطر فقط ولذلك فهو آمن للغاية وأقل عرضة لإيجاد الثغرات. كما نشرت تقارير أخرى عن النظام كلها تفيد بأنه أسرع بنسبة 60% مقارنة بنظم التشغيل المنافسة.

وأضافت تشن قائلة: أن هواوي أصبحت في السنوات الأخيرة شركة عالمية رائدة في بيع الأدوات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، وتنوي الشركة المضي قدما في استخدام نظام أندرويد الذي يعتبر أحد أسباب نجاحها كما تعبر هواوي أحد أسباب انتشار اندرويد اذ تبيع الشركات أكثر من 200 مليون هاتف أندرويد سنويا.

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