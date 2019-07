إيطاليا تعلن رفضها دعوة فرنسية لاجتماع أوروبي حول ليبيا

رفض وزير الخارجية الإيطالي، ماتيو سالفيني، دعوة الداخلية الفرنسية نظراءها الأوروبيين إلى اجتماع على مستوى الفنيين التابعين للوزارة الاثنين لمناقشة ملف ليبيا والهجرة غير الشرعية

وأبلغ سالفيني، نظيره الفرنسي “كريستيان كاستنير” بعدم مشاركة بلاده إذ يبدو أن إيطاليا ترفض السياسات التي تحاول الدول الأوربية فرضها على روما فيما يتعلق بالهجرة وهو ما ترفضه حكومة كونتي.

وقد كان من المقرر أن يعقد اجتماع باريس على مستوى الفنيين التابعين لوزارات الداخلية الأوروبية من أجل ملف ليبيا والهجرة غير النظامية اليوم الاثنين، ولكن على ما يبدو أنه انتهى قبل أن يبدأ.

