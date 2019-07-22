حالة الطقس في ليبيا ليوم الإثنين

بنغازي 22 يوليو 2019 (وال)- يشهد الطّقس اليوم الإثنين اعتدالا في درجات الحرارة وارتفاعا في الرطوبة النسبية على مناطق الشمال وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 -37) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة:

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (27 – 34) درجة مئوية أما على الدواخل (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34 – 39) درجة مئوية تصل في غات (42) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير:

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38 – 41) درجة مئوية.(وال – بنغازي ) رس

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