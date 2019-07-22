البراني اشكال يكشف خفايا لأول مرة

انفردت قناة 218NEWS بمقابلة خاصة مع اللواء الركن البراني اشكال آمر كتيبة أمحمد المقريف سابقا، ستبث الثلاثاء في تمام التاسعة مساء، كشف فيها عن خفايا ما حصل عام 2011، مؤكدا عدم تواصله مع المجلس الانتقالي أو أي طرف آخر خلافا لما يشاع، ذاكرا بالأسماء معلومات خاصة تذاع لأول مرة عن الأشخاص الذين تعامل معهم من قادة البوابات الأمنية ومفاصل الأجهزة الأمنية في طرابلس عام 2011.

وأوضح اشكال خلال المقابلة عن رؤيته للصراع القائم حاليا في طرابلس وعمن يديره ويؤججه، كما طرح تصوره للحل وفقا لخلفيته الأمنية وإدراكه للمعطيات على الأرض.

كما تطرق اشكال خلال اللقاء إلى تفاصيل دقيقة للصراع الذي دارت وتدور رحاه في طرابلس لحظة بلحظة متحدثا عن أطرافه، مسلطا الضوء على أبرز اللاعبين المحلين والدوليين في الملف الليبي كاشفا مصالح دول وحكومات ومتحدثا عمن يتلاعب بالمشهد السياسي والعسكري في البلاد.

وكشف اشكال عن المصالح الخفية غير الواضحة وراء التدخلات الأجنبية في الملف الليبي، رافعا الستار عن ملفات فساد ومليارات مهدورة من مقدرات الشعب الليبي.

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