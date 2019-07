أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن طقس اليوم صيفي مستقر على أغلب المناطق نتيجة تأثر ليبيا بامتداد مـرتفع جوي يسبب في اعتدال في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة عالية .

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة تتراوح مـا بين (28–34) مْ ، ومابين (35–37) مْ على مناطق الدواخل والوسط ، بينما تبقى في معدلاتها الصيفية على مناطق الجنوب حيث تتراوح مابين (37–41) مْ.

