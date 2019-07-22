مؤكدة ما نشرته العنوان.. صحيفة أسكتلندية: واشنطن تسحب فريق التحقيق التابع لمكتب الإف بي آي المكلف بالتحقيق في قضية تفجير لوكربي من ليبيا

إدنبرة-العنوان

قالت صحيفة “صنداي بوست” الأسكتلندية، ليل الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت فريق التحقيق التابع لمكتب الإف بي آي المكلف بالتحقيق في قضية تفجير لوكربي الشهيرة من ليبيا بسبب تصاعد القتال في طرابلس.

وأكدت الصحيفة ما نقلته صحيفة العنوان يوم الأحد عن مصادر مطلعة من داخل مصراتةن قولها: “إن الولايات المتحدة قامت اليوم الأحد بسحب آخر مجموعة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الــ ” أف بي آي” المتواجدين داخل مدينة مصراتة”.

وأوضحت المصادر، دون تفاصيل، أنه جرى نقل العناصر إلى مالطا.

وأكدت الصحيفة الأسكتلندية، في تقرير ترجمته العنوان، بأنه تم سحب المحققين الأمريكيين المكلفين بمعرفة من ساعد عبد الباسط المقرحي في تفجير طائرة لوكربي في شمال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ عائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم في تفجير الطائرة Pan Am 103 في ديسمبر 1988، بذلك القرار الأسبوع الماضي عبر رسالة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الإف بي آي.

وبحسب الصحيفة الأسكتلندية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي واصل ملاحقة المتآمرين حتى شهر أبريل الماضي، عندما تصاعد القتال بين القوات المسلحة وقوات حكومة الوفاق.

وكانت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3 قد غادرت مصراتة صباح يوم الأحد.

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