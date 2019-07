المنصوري: دخول الجيش لطرابلس سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة

أعلن آمر القاطع الثاني التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري ، أن دخول قوات الجيش للعاصمة سيكون خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المنصوري، في تصريحات صحفية، أن عملية الاقتحام ستكون سريعة وحاسمة، مؤكدا على جاهزية القوات تماما، وأنها تنتظر التعليمات النهائية من القائد العام خليفة حفتر.

واعتبر المنصوري، أن مصير الميليشيات المسلحة بعد دخول الجيش سيكون إما القتل أو السجن أو الهرب.

