عاجل .. هبوط اضطراري لطائرة حربية تابعة للمليشيات الوفاق في منطقة بني غزيّل في تونس

تونس 22 يوليو 2019 (وال)- هبطت طائرة حربية تابعة لمليشيات الوفاق اليوم الإثنين، اضطراريًا على الطريق العام في منطقة بني غزيّل بولاية مدنين التونسية.

هذا وقد هبطت الطائرة الحربية بكامل ذخيرتها وكانت من نوع L-39 ، وهي من نفس النوع الذي يستخدمه طيران الكلية الجوية مصراتة في قصف مواقع القوات المسلحة.

من جهتها، كشفت صحف تونسية على توجه عدد كبير من القوات التونسية الأمنية المشتركة وتم تطويق المكان، وقد أكد مصدر تونسي بأنهم في انتظار معرفة سبب هبوط الطائرة ومن كان بداخلها.

يُشار إلى أنه كانت قد سقطت طائرة من نفس النوع تابعة للكلية الجوية مصراتة في وقت سابق، بالقرب من مدينة ترهونة بعد استهدافها بالمضادات الأرضية، خلال محاولتها قصف مواقع داخل مدينة ترهونة ومقتل طاقمها المكون من طيارين. (وال- تونس) أ م/ ر ت

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