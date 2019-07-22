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عاجل .. هبوط اضطراري لطائرة حربية تابعة للمليشيات الوفاق في منطقة بني غزيّل في تونس

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 22 يوليو 2019 (وال)- هبطت طائرة حربية تابعة لمليشيات الوفاق اليوم الإثنين، اضطراريًا على الطريق العام في منطقة بني غزيّل بولاية مدنين التونسية.

هذا وقد هبطت الطائرة الحربية بكامل ذخيرتها وكانت من نوع L-39 ، وهي من نفس النوع الذي يستخدمه طيران الكلية الجوية مصراتة في قصف مواقع القوات المسلحة.

من جهتها، كشفت صحف تونسية على توجه عدد كبير من القوات التونسية الأمنية المشتركة وتم تطويق المكان، وقد أكد مصدر تونسي بأنهم في انتظار معرفة سبب هبوط الطائرة ومن كان بداخلها.

يُشار إلى أنه كانت قد سقطت طائرة من نفس النوع تابعة للكلية الجوية مصراتة في وقت سابق، بالقرب من مدينة ترهونة بعد استهدافها بالمضادات الأرضية، خلال محاولتها قصف مواقع داخل مدينة ترهونة ومقتل طاقمها المكون من طيارين. (وال- تونس) أ م/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • #خطير
    .معلومة مسربة خطيرة لا استطيع ذكر مصدرها تقول :
    بان هناك تنسيق بين مليشيات #مصراتة ومليشيات #الامازيغ في #طرابلس حيث اخفوا عدد من الآليات في عدة مناطق وأحياء طرابلس عملوا عليها شعار #الجيش الليبي ! عند الاعلان عن بداية #التحرير ودخول طلائع الجيش تخرج هذه الآليات من أوكار ها وتقوم بالرماية على الشباب الذين يحاولون الالتحام بها اعتقادا منهم بانها اليات الجيش الليبي ! الهدف احداث اكبر عدد من الخسائر في صفوف الشباب وتأليب الاهالي على جيش الكرامة وإرسال رسالة الى المجتمع الدولي بان الجيش يقتل المدنيين العزل . عليه يجب التواصل وتنبيه القوة المساندة من شباب #العاصمة والله المستعان . … . ملاحظة : هناك عدد من عناصر مليشيات الآمازيع من سكان طرابلس واحيائها ومن هم خارج طرابلس لديهم اقاربهم فيها وسوف يقومون باخفائهم .
    #_ارجو_المشاركة_والتعميم
    لن يفلحوا بإذن الله
    #عهد_العاصمة

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  • مليشيات السراق كالعادة تنفى يمكن تكون تابعة لداعش فرع المنطقة الغربية وقائدها كان متصور انها بتمشى على الطريق ولا تطير مثل الزارير

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