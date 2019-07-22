الجيش الوطني: طائرتنا هبطت اضطراريا في تونس

قاعدة الوطية: قائد الطائرة L-39 بقاعدة ابراك الشاطئ التابعة للقوات الجوية بالقيادة العامة يهبط اضطراريا في تونس بعد خلل في أجهزة الملاحة.

مصدر عسكري:

صباح اليوم عقيد طيار فرج الصغير محمد الغرياني والتابع لسرب L39 بالقوات الجوية التابعة للقيادة العامة

كان في براك الشاطئ وأثناء رجوعه إلى قاعدة الوطيه حصل لديه عطل في جهاز الملاحة بالاقمار الصناعية (Global Position System ( GPS ومنظومة الاتجاه فانحرف عن مساره ونظرا لدخوله الغير متعمد للحدود التونسية بسبب قرب الحدود من قاعدة الوطية وبسبب قرب نفاذ كمية الوقود هبط بالطائرة اضطراريا على الطريق قبل مدينة مدنين على الطريق العام في الشقيقة تونس وهبط بسلام ولم تصاب الطائرة بأي أضرار .