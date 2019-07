أكد الناطق باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو ، أن الطائرة التي هبطت في تونس هي طائرة حربية نوع L39 تتبع طيران ” الجيش” بقيادة خليفة حفتر.

وكان الجيش قد اتهم حكومة الوفاق بأن الطائرة التي هبطت في تونس تتبع القوات الموالية لها .

