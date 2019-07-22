الأزهر يستقبل 50 إماما ليبيا بالقاهرة

يشارك 50 إماماً ليبياً اليوم الاثنين في أعمال ورشة عمل ينظمها الأزهر لمناقشة وتباحث الدور الذي يجب أن يكون لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتتركز الورشة التي تنطلق اليوم على تيسير الحوار المفتوح بين المشاركين حول كيفية مواجهة التطرف والغلو، والتعريف بمتطلبات مواجهة التطرف، ونشر ثقافة التسامح وخطاب الاعتدال.

سيتلقى الأئمة الليبيون أسس ومناهج مواجهة الأفكار المتطرفة والتي تنشرها التنظيمات الإرهابية، كما ستحاول تعزيز دورهم فى نشر ثقافة الحوار وإشاعة روح التسامح ونبذ العنف والتطرف والغلو ودور المساجد في نشر الثقافة الصحيحة للشريعة الإسلامية.

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