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محققي (FBI) يغادرون ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت صحيفة صنداي بوست إن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يحققون في تفجير طائرة البان آم فوق مدينة لوكربي قد انسحبوا من ليبيا بسبب القتال الدائر فيها.

وأكدت الصحيفة اعتقاد العديد من عائلات الذين ماتوا أن عبدالباسط المقرحي الذي أُطلق سراحه من السجن بسبب مرض عضال منذ حوالي 10 سنوات لم يكن مسؤولاً عن الهجوم الذي أدى إلى تفجير الطائرة ما أودى بحياة 259 شخصًا على متنها و11 شخصًا في لوكربي حيث سقطت،عبر ما نقلته عن والد أحد الضحايا جون موزي أنه بعد حضور المحاكمة بكاملها باستثناء أسبوعين لم نكن مقتنعين بذنبه مضيفا أنه يعتقد اعتقادا جازما ببراءته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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