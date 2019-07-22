محققي (FBI) يغادرون ليبيا

قالت صحيفة صنداي بوست إن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يحققون في تفجير طائرة البان آم فوق مدينة لوكربي قد انسحبوا من ليبيا بسبب القتال الدائر فيها.

وأكدت الصحيفة اعتقاد العديد من عائلات الذين ماتوا أن عبدالباسط المقرحي الذي أُطلق سراحه من السجن بسبب مرض عضال منذ حوالي 10 سنوات لم يكن مسؤولاً عن الهجوم الذي أدى إلى تفجير الطائرة ما أودى بحياة 259 شخصًا على متنها و11 شخصًا في لوكربي حيث سقطت،عبر ما نقلته عن والد أحد الضحايا جون موزي أنه بعد حضور المحاكمة بكاملها باستثناء أسبوعين لم نكن مقتنعين بذنبه مضيفا أنه يعتقد اعتقادا جازما ببراءته.

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