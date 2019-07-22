الرواية الليبية لهبوط الطائرة العسكرية الليبية في تونس

أفاد مصدر عسكري اليوم الاثنين قناة ليبيا الاحرار ، بتبعية الطائرة الحربية الهابطة اضطراريا بتونس لحفتر.

وأضاف المصدر أن الطائرة من نوع “إل 39” التي يملكها حفتر، وكانت خرجت من قاعدة براك قاصدة قاعدة الوطية، وفق المصدر.

من جهتها، نفت قوات حكومة الوفاق علاقتها بالطائرة العسكرية الليبية الهابطة بمنطقة بني غزيل بولاية مدنين التونسية.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي التابع للوفاق محمد قنونو اليوم أيضا، في تصريح اعلامي ، إن تلك الطائرات لا تتبع الكلية الجوية بمصراتة.

وأضاف قنونو في السياق نفسه، أن كافة الطائرات الحربية التابعة لحكومة الوفاق، رابضة في قواعدها بعد تنفيذ طلعاتها القتالية، وفق قوله.

وواصل ناطق الجيش أن تلك الطائرة العسكرية من طراز “إل تسعة وثلاثين”، وهي تابعة لطيران حفتر الحربي، وفق قوله.

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