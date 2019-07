” الدفاع التونسية” تكشف تفاصيل الطائرة الليبية التي اخترقت المجال الجوي التونسي

أفادت وزارة الدفاع التونسية ، في بلاغ لها، بأنه تمّ في حدود الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين حدث اختراق طائرة ليبية المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين.

وأكّدت الوزارة، أنه تمّ في الحين تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراض الطائرة والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها.

وقد تدخلت طائرة عسكرية تونسية على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب، وفق ذات البلاغ.

وأكّدت وزارة الدفاع ، أنّ الأبحاث الأولية أجريت بمنطقة الحرس الوطني بمدنين فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.

