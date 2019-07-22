جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الاثنين‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاثنين، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 08:00 متوقع تأخير الى الساعة 20:00

الليبية تونس 09:00

البراق تونس 10:00

الافريقية سبها 09:00

الافريقية تونس 16:00

البراق طرابلس 16:00

الليبية الاسكندرية 21:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 11:40 متوقع تأخير الى الساعة 19:40

الليبية تونس 14:00

البراق تونس 15:00

الافريقية سبها 13:00

البراق طرابلس 19:40

الافريقية تونس 20:30

الليبية الاسكندرية 01:20 بعد منتصف الليل

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