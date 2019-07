أكد مراسل قناة العربية الحدث الإخبارية ، أن طائرة تابعة للجيش الليبي هبطت في تونس بسبب عطل في جهاز الملاحة.

وأضاف، أن ” قيادة الجيش تدفع بكامل قواتها في معركة طرابلس”، مؤكدا أن المرحلة الأخيرة انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس.

