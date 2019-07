كشفت قناة سكاي نيوز الإخبارية، عن سقوط قتلى وجرحى في قصف لطائرة حربية تابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق طرابلس على منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس.

وتشهد طرابلس اشتباكات عنيفة بين الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق في عدة محاور بعد إعلان الجيش نيته في اقتحام العاصمة.

