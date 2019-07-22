غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة طبرق تُكرّم مدير عام مركز طبرق الطّبي

طبرق 22 يوليو 2019 (وال)- كرّمت غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة طبرق، مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي بدرع العطاء.

هذا وجاء هذا التكريم خلال حفل أقيم بالمناسبة، تقديراً للدور الكبير الذي يقوم به الدكتور فرج الجالي، في تقديم الخدمة الطبية وتوطين العلاج داخل مركز طبرق الطبي، من خلال إجراء عمليات كبرى ودقيقة.

وشارك في حفل التكريم رئيس الغرفة الأستاذ محمد منصور الصالحين، ومدير مكتب الأملاك بطبرق الأستاذ علي عبد العالي، ومدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، ورئيس قسم جراحة العظام، ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وممثلون عن المجلس التسييري لبلدية طبرق. (وال- طبرق ) ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال