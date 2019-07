أكد قناة سكاي نيوز الإخبارية أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي بدأ في قصف مواقع الجماعات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأكملت، أن الضربات الجوية تأتي بهدف التمهيد لتقدم الوحدات البرية لعناصر الجيش تنفيذا لخطة اقتحام العاصمة.

The post سكاي نيوز: الجيش يشن ضربات جوية تمهيدا لتقدم الوحدات البرية لاقتحام العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية