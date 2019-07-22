اجتماع لرفع مستوى الأداء الأمني واستقراره في بنغازي

عقد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز، أمس، اجتماعا موسعا ضم القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي، بهدف الحفاظ على مستوى الأداء الأمني، واستقراره، والرفع من الكفاءة الأمنية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، النقيب أحمد ضو، إن الاجتماع تطرق إلى تقييم الوضع الأمني، وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية، بالإضافة إلى إمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كافة القطاعات العسكرية والأمنية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إعادة تفعيل الخطة الأمنية، بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، وتشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين، الصادرة في حقهم أوامر ضبط، والمحكوم عليهم جنائيا.

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