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زلاف تبحث مع شركة الخليج العربي سبل الاستفادة من منظوماتها المالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اجتمع رئيس اللجنة الإدارة لشركة الخليج العربي المكلف، أشرف العبار، مع عضو لجنة الإدارة المالية والخدمات بشركة زلاف لإنتاج واستكشاف النفط والغاز، رمضان اعبودة، وذلك لبحث سبل الاستفادة من المنظومات المالية، والتقنية المستخدمة بشركة الخليج، والمتعلقة بالنشاط المالي، لتكوين منظومات مماثلة لها بشركة زلاف.
وأكدت شركة الخليج العربي للنفط استعدادها لتقديم المساعدة الممكنة لشركة زلاف في شتى المجالات، وذلك ضمن تعاونها المشترك مع جميع الشركات النفطية، خاصة الشركات التي أنشئت حديثا، على ما تحتاجه من دعم ومؤازرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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