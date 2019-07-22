الثني يبحث مع المغربي أوضاع بلديات الدائرة الرابعة 

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في قرنادة يوم أمس عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي، وذلك لمناقشة أوضاع البلديات الممتدة على طول خليج السدرة وأجدابيا مرورا بالواحات والجنوب الشرقي وصولا للكفرة.

كما تطرق الاجتماع إلى الميزانيات التي خصصها مجلس الوزراء لصالح بلدية أجدابيا وبلديات الجنوب الشرقي، والتي فاقت المئة وسبعة وستين مليون دينار، إلى جانب سير الأعمال بعدد من المشاريع في بلديات خليج السدرة، والمشاريع المستعجلة ببقية البلديات والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

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