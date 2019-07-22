اجتماع لمتابعة مشاريع صيانة مرافق تعليمية في سرت

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني يوم أمس اجتماعا موسعا لمتابعة مشاريع صيانة المرافق التعليمية التي تشرف عليها بلدية سرت وينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لصندوق دعم الاستقرار.

الاجتماع الذي حضره عميد بلدية سرت ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت القدافي البطي، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية وعدد من المسؤولين، خصص لمتابعة مشاريع صيانة مقار مدرسة سرت المركزية ومراقبة تعليم سرت، ونسب الإنجاز فيها، إلى جانب العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات المنفذة لأعمال الصيانة، والالتزام وفقا للعقود الموقعة بالخصوص.

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