بالفيديو.. مقتل عائلة في قصف لطيران الوفاق استهدف سيارة مدنية جنوب قصر بن غشير

طرابلس-العنوان

قصف طائرة حربية تابعة للكلية الجوية مصراتة اليوم الإثنين سيارة مدنية بمنطقة المرازيق جنوب قصر بن غشير، ما أدى إلى مقتل من فيها.

وأفاد شهود عيان، أن السيارة كانت تقل عائلة، حيث أظهر شريط مسجل احتراق السيارة بكاملها.

واستنكر الشهود في التسجيل المرئي قصف المدنيين من قبل طيران الوفاق، وحمّل الشهود مسؤولية مقتل العائلة إلى المجلس الرئاسي.

طيران الكلية الجوية #مصراتة يقصف سيارة مواطن وعائلته بمنطقة المرازيق جنوب قصر بن غشير. لا حول ولا قوة إلا بالله

Posted by ‎أخبار الأصابعة‎ on Monday, July 22, 2019

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