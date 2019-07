قاعدة الوطية الجوية: الطائرة التي هبطت في تونس تابعة للجيش

أعلن المركز الإعلامي لقاعدة الوطية الجوية ، أن ” الطائرة من نوع L-39 التي هبطت مذخرة على الطريق العام بولاية مدنين التونسية تابعة لركن السلاح الجوي بالقيادة العامة ، وأن طيارها هو العقيد طيار فرج الصغير”.

وأكمل المركز، أن ” الطائرة أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري ، مبينةً بأن الطيار اضطر للهبوط بعد تعرضه لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية أدت لانحراف مسار الطائرة التي كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية من براك الشاطئ “.

