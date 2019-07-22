قاعدة الوطية الجوية تبين علاقتها بالطائرة التي هبطت اضطراريا في تونس

تونس-العنوان

كشفت قاعد الوطية الجوية العلاقة التي تربطها بالطائرة الحربية التي هبطت اضطراريًا اليوم الإثنين داخل الأراضي التونسية.

وأوضحت القاعدة في بيان أن قائد الطائرة “عقيد طيار فرج الصغير” اضطر للهبوط بـدولة تونس الشقيقة نظراً لتعرضه لخلل فني في أجهزة الملاحة الجوية.

وأشارت إلى أن الطائرة انطلقت من قاعدة براك الجوية الشاطئ صباح اليوم متجهة إلى قاعدة الوطية الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أن طائرة حربية ليبية من طراز L39 اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدينة مدنين.

وأوضحت الوزارة، أن قائد الطائرة الذي يحمل رتبة عقيد أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.

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