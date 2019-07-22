باشاغا يبحث مع رئيس برلمان طرابلس اشتباكات العاصمة

اجتمع وزيـر الـداخلية الـمفوض فـتحي بـاشاغا بـرئيس مـجلس الـنواب بطرابلس الـصادق الـكحيلي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة طرابلس مـناقشة مـستجدات اشتباكات العاصمة طرابلس بـالإضافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع ذات الاهتمام الـمشترك كـما تـم خـلال الاجتماع الـتطرق إلـى الـمواقف الـعربية والـدولية تـجاه هـذه الاشتباكات.

كما التقى باشاغا عـدد مـن أعـضاء المـجلس الـنواب الذين يعقدون اجتماعاتهم في العاصمة طرابلس لاستعراض عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـمجلس والـوزارة كـما تـم الـتطرق إلـى مـوضوع اشتباكات طرابلس وكـذلك مـناقشة قـانون رقـم 5 بـشأن الأمـن والـشرطة وتـعديلاته لـسنة 2019م.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيلا و5752 جريحا بينهم مدنيين.

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