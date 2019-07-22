بدعم من الحكومة المؤقتة .. مركز الصادرات الليبية يُشارك في مؤتمر التجارة العربية وتمويل الصادرات بدولة الإمارات

دبي 22 يوليو 2019 (وال)- يعتزم الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شركة المجد الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات وتنظيم المعارض الليبية، تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر التجارة العربية وتمويل الصادرات.

هذا وستقام الدورة الثالثة خلال الفترة من 23 وحتى 24 من شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار “التجارة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، في بلدية دبي بالإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية جامعة الدول العربية، بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيأة تنمية الصادرات المصرية، وبدعم من اتحاد الغرف العربية، والهيأة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء”، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومركز النهوض بالصادرات التونسي، والشركة الجزائرية العامة للمعارض والتصدير.

وسيشهد للمرة الأولى مشاركة ليبيا بدعم مُباشر من مركز الصادرات الليبية في الحكومة الليبية المؤقتة، كأحد الأطراف الرئيسية الداعمة للمؤتمر.

ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في ظل القفزة النوعية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية، حيث سيركز على الآليات والبرامج الجديدة المتعلقة بتمويل التجارة، وضمان الصادرات في العالم العربى، ودور المصارف والمؤسسات التمويلية الإقليمية، والبنوك التجارية في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وسيُشارك في الملتقى مديري مصارف، ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية، ومسؤولي المصارف التجارية الناشطة في تمويل التجارة، وكبرى شركات التصنيع والتصدير والنقل واللوجستيات العربية، وممثلي الجهات الرسمية والخاصة المستوردة إلى الأسواق العربية، في قطاعات الدواء والمواد الغذائية والزراعية، والمنتجات البتر وكيماوية، والكهرباء والآليات والمعدات. (وال- دبي) ع ع/ ر ت

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