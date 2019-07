أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة عن تواصلها مع السلطات التونسية بشأن الطائرة التابعة للجيش التي هبطت في الأراضي التونسية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرة تابعة للجيش وكانت في مهمة استطلاعية وحدث خلل فني مما اضطرها للهبوط.

وأكملت الوزارة، أنها على تواصل مع الجانب التونسي لضمان عودة الطائرة والطيار بأمان.

