طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق السلطات التونسية بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن الطائرة التي هبطت في مدنين إلا بعد الرجوع والتنسيق مع حكومة الوفاق.

وكانت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أعلنت تواصلها مع تونس لاسترجاع الطائرة والطيار.

The post “خارجية الوفاق” تطالب تونس بالتنسيق معها لتحديد مصير الطائرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية