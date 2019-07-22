خارجية المؤقتة: الطائرة التي هبطت في تونس تابعة للقوات المسلحة وتعرضت لخلل فني

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بأن الطائرة العسكرية من نوع L-39 والتي هبطت بولاية مدنين التونسية تابعة للقوات المسلحة ، مبينةً بأن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية دورية وتعرضت لخلل فني أدى لهبوطها اضطراريا في تونس.

خارجية المؤقتة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بأنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان عودة الطائرة والطيار بامان إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التونسية قالت إن قائد الطائرة الحربية، التي هبطت اضطراريًا في ولاية مدنين صباح اليوم أكد أن طائرته تعرضت إلى عطل فني ، مضيفةً بأن منظومة الدفاع الجوي استعدت لاعتراضها، قبل أن تهبط.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن طائرة عسكرية تونسية مشطت المنطقة، فيما ستحقق السلطة القضائية العسكرية في الواقعة.

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