تعليم الوفاق تتخذ هذه الإجراءات لتحسين تصنيف الجامعات الليبية

أقامت وزارة التعليم بحكومة الوفاق ورشة عمل بجامعة طرابلس تحت عنوان “تصنيف الجامعات الليبية محلياً ودولياً ” لبحث الأسباب الحقيقية وراء تدني مرتبة الجامعات الليبية في التصنيفات العالمية المختلفة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وزير التعليم عثمان عبد الجليل أعرب عن استغرابه من المراتب التي حلت فيها الجامعات الليبية ضمن التصنيفات العالمية، مشيراً في كلمة له خلال فعاليات الورشة إلى أنه من غير المنطقي أن يكون ترتيب جامعاتنا في هذا المستوى الخافت من التصنيفات العالمية، وإنه لابد من أن هناك شيء ما غير واضح أو غير معلوم لدى أغلب الجامعات وله علاقة مباشرة بتحسين مستوى التصنيف على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشدداً على ضرورة الخروج من هذه الورشة بتوصيات وبرنامج عمل واضح المعالم يمكن ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع من شأنها الرفع من مستوى تصنيف الجامعات الليبية عالمياً.

وتخلل ورشة العمل التي أقيمت برعاية وزير التعليم عثمان عبد الجليل والهيئة الوطنية للبحث العلمي بالتعاون مع المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية تقديم ثلاثة عروض مرئية مرتبطة ارتباط مباشر بكيفية الرفع من مستوى تصنيف الجامعات الليبية إلى مراتب عالية وهي التصنيف الدولي للجامعات وعلاقته بالبحث العلمي وقاعدة بيانات المعرفة الدولية، التصنيف الليبي للجامعات الليبية، تجربة جامعة طرابلس في تصنيف كليات الجامعة.

وخلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات والإجراءات التي من الواجب الأخذ بها وتطبيقها لتحسين مستوى تصنيف الجامعات الليبية والتي كان في مقدمتها توجيه المجلات العلمية للتسجيل والربط مع قواعد البيانات المعرفية العالمية وتدشين المكتبات الالكترونية والعمل على الرفع من كفاءة الباحثين الليبيين وإعادة بناء قدراتهم ومهاراتهم للنشر في المجلات المصنفة بالإضافة إلى ربط المخرجات الأكاديمية بقواعد البيانات فضلاً عن ضرورة بناء شراكة وتعاون مع دور النشر العالمية وزيادة الإنفاق على المشاريع البحثية.

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