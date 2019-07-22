مؤسسة النفط تعثر على صمام مغلق بحقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط العثور على صمام مغلق بخط الشرارة النفطي وفتحه بعد أن أدى إغلاقه إلى توقف انتاج 290 ألف برميل يوميا.

وأكد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط فتح الصمام رقم 13 المقفل بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية، مبينا أنه جرى اختبار الخط والتأكد من فتحه بالكامل.

وأوضحت المؤسسة أن فتح الصمام جاء ذلك بعد أن قامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ولشركة اكاكوس للعمليات النفطية بالتحقق من الصمامات على طول مسار الخط إلى أن تم الوصول الى الصمام المقفل وجددت المؤسسة إدانتها لهذا العمل التخريبي والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه وما زالت الجهات المعنية تبحث عن الجناة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم أمس الأول السبت نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية يوم الجمعة من قبل مجموعة مجهولة الهوية، وهو ما تسبب في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة قرابة 19 مليون دولار يوميا؛ الأمر الذي يحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء.

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