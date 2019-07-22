بعيو لوزير التعليم: كلامك غير منطقي

انتقد الصحفي محمد بعيو تصريحات وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بشأن تصنيف الجامعات الليبية.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أضحكني جداً لكنه ضحك كالبكاء {كما يقول شاعرنا المتنبي}” قول عبد الجليل حرفيا “إنه من غير المنطقي تدني مرتبة الجامعات الليبية في التصنيفات العالمية المختلفة”.

وأضاف بعيو “يا مفوض “في إشارة إلى عبد الجليل” أشياء كثيرة ليس من بينها التعليم، وما أدراك ما التعليم، كلامك غير المنطقي هذا يفسر ضمن أسباب كثيرة انهيار التعليم الجامعي في مناطق سلطة الرئاسي، وليس أحسن منه طبعاً الحال في مناطق سلطة الحكومة المؤقتة، فإن كنت لا تدري أسباب التدني وهي كثيرة في مقدمتها بالتأكيد سوء وفساد إدارة العملية التعليمية بمجملها، وإدارة التعليم العالي بالذات فتلك مصيبة، وإن كنت تدري وأنت لا شك تدري لكنك لا تقول الحقيقة وتكابر وتدلّس فالمصيبة أعظم”.

وانتقد بعيو وزير التعليم بحكومة الوفاق قائلا “والله الذي رفع السماء بلا عمد، إن مصيبة الليبيين فيكم يا مسؤولي الصدفة والصدمة وخدم الفساد جميعكم لا أستثني منكم أحداً، تجاوزت هوامش المصائب إلى مُتون الكوارث، ولن تقوم لهذا البلد قائمة حتى يتحرر منكم ويمحو آثار مصائبكم ولو بعد مائة عام”.

وكان عبد الجليل أعرب عن استغرابه من المراتب التي حلت فيها الجامعات الليبية ضمن التصنيفات العالمية، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن يكون ترتيب جامعاتنا في هذا المستوى الخافت من التصنيفات العالمية، وإنه لابد من أن هناك شيئا ما غير واضح أو غير معلوم لدى أغلب الجامعات وله علاقة مباشرة بتحسين مستوى التصنيف على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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