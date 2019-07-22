مناقشة مشاريع تخرج طلاب الإعلام جامعة الزيتونة

ناقش طلاب قسم الصحافة بكلية الفنون والإعلام بجامعة الزيتونة مشاريع تخرجهم بحضور عدد من أساتذة الإعلام.

وبلغ عدد المشاريع التي جرى مناقشتها 4 مشاريع وهي (الوطن) للطالبة نورا الفاسي، والمشرف د. صلاح عثمان، و(صدى ترهونة) للطالب محمد الصادق، والمشرف أ. عبدالعاطي الشقاقي، و(ترهونة الأمل) للطالبة إسراء محمد، والمشرف أ. سمير جرناز، و(المهاجر) للطالبة فريدة محمد، والمشرف د. صلاح عثمان.

وشارك في مناقشة مشاريع التخرج (أ.د عابدين الشريف) و(د. عادل المزوغي)، أ. عبد القادر الديب) و(عبدالرؤوف الصيد)، و(أ. عبدالناصر طيابين) مدير مكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية و(د. عبد المولى ضوء) عميد كلية الفنون والإعلام، ورؤساء أقسام الصحافة، والعلاقات العامة والإعلان، وجمع من أهالي الطلاب والضيوف.

وبعد المناقشات والتقييم وإبداء الملاحظات من قبل المناقشين، والاستماع لردود الطلاب وتوضيحات المشرفين، أعلن رئيس قسم الصحافة نتائج لجنة التقييم حيث حصلت جميع مشاريع التخرج على تقدير ممتاز باستثناء مشروع تخرج صحيفة (الوطن) كان تقديرها العام جيد جدا.

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