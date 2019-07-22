عودة ضخ النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عودة ضخ النفط عبر خط الشحن من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية، بعد فتح الصمام رقم 13 المقفل.

وأوضحت، أن فرق الصيانة تمكنت، مساء أمس الأحد، من فتح الصمام، واختبار الخط والتأكد من فتحه بالكامل، وفق بيان المؤسسة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ووصف البيان إغلاق الصمام بـ«العمل التخريبي»، مشيرة إلى أنه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه، ومازالت الجهات المعنية «تبحث عن الجناة».

ويوم السبت الماضي، أعلنت المؤسسة توقف إنتاج 290 ​​ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة، مضيفةً أن فرقًا خاصة تحققت من صمامات مشتبه بإغلاقها في منطقة الحمادة.

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