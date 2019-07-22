منظمة حقوقية: هذه نتائج اقتحام مسلحين لمركز باب بن غشير

أعلن مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة قيام مسلحين باقتحاممركز الايضـاح للتدريب والتطوير والاستشارات في منطقة باب بن غشير بوسط مدينة طرابلس، وقاموا بطلاق أعيرة نارية أمام المركز واختطاف أحد طلابه.

ودعا حمزة في منشور له عبر صفحته بموقع “فيسبوك” وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى التحرك العاجل والعمل على وقف هذه الممارسات المشينة والجرائم اللاإنسانية التي ترتكب من قبل المسلحين والخارجين عن القانون، مطالبا بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة محذرا من استمرار تفاقم مؤشرات هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية.

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