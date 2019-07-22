شاهد..أولى اللحظات لهبوط الطائرة الحربية الليبية بالجنوب التونسي

تداول صباح اليوم الاثنين ،صور و فيديو للطائرة الحربية الليبية من نوع L-39 ،هبطت اضطراريا ،بمنطقة بني غزيل من معتمدية مدنين الشمالية جنوب شرقي تونس متجاوزة الحدود بأكثر من 100 كلم، بعد أن كانت في مهمة استطلاعية حسبما قال شهود عيان على عين المكان.

وقال شهود في اتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية، إن نزول الطائرة كان اضطراريا بعد تعطل منظوماتها التوجيهية حيث كانت متجهة من بنغازي نحو قاعدة الوطْية غرب ليبيا، وقد قامت الوحدات الأمنية التونسية بتطويق المكان وتمشيطه أين تم التعرّف على من كان على متنها وهو عقيد في الجيش حسب المصادر ذاتها، وبدأت التحقيقات معه لمعرفة أسباب تجاوز الحدود التونسيّة.

وأضافت مصادر أمنية تونسية رفضت الكشف عن اسمها للبوابة، أن الطائرة تابعة للجيش الليبي، وكانت تحمل صاروخين، لكن السلطات التونسية لم تصدر أي معلومات في هذا السياق في انتظار أن يخرج تصريح رسمي في الفترة القادمة لتوضيح كل المعطيات.

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